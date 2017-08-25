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В мире

Власти Таиланда предположили, почему экс-премьер не явилась на суд

09:0225.08.2017
(обновлено: 09:44 25.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБывший премьер-министр Королевства Таиланд Йинглак Чинават. Архивное фотоБывший премьер-министр Королевства Таиланд Йинглак Чинават. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, которая не явилась в пятницу на оглашение приговора в ее уголовном деле о халатности и попустительстве коррупции, могла покинуть страну, заявил в пятницу вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.

Йинглак Чинават. Архивное фото
© РИА Новости
В Бангкоке не знают, где находится экс-премьер Таиланда, не явившаяся в суд
"Она могла уже покинуть страну", — заявил генерал на вопрос журналистов о местонахождении Чинават, выступая в дневном выпуске новостей телеканала Thai PBS.

Судья, ведущий дело Чинават, также заявил, что бывший премьер могла скрыться от правосудия.

"Йинглак Чинават не явилась на оглашение приговора. Ее местонахождение неизвестно. Она могла скрыться от правосудия", — заявил Чип Чуламон, председатель коллегии верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, слова которого цитирует в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Ранее в тот же день верховный суд сделал заявление, фотокопии которого опубликовали все СМИ Таиланда, где говорится, что судебная коллегия не верит, что информация о болезни Чинават, послужившей поводом для ее неявки в суд, соответствует истине.

"Ввиду отсутствия подтверждения состояния и диагноза расстройства среднего уха соответствующей медицинской справкой при подаче адвокатами Йинглак Чинават прошения о переносе оглашения приговора в связи с болезнью подсудимой, суд постановляет, в связи с неявкой подсудимой на оглашение приговора, выдать органам правопорядка ордер на арест Йинглак Чинават и аннулировать в ее отношении режим временного освобождения под залог", — говорится в документе.

Чинават находилась на режиме временного освобождения под залог в сумме около 900 тысяч долларов с января 2015 года, то есть с начала судебных слушаний по ее делу.

В пятницу, после неявки Чинават в суд, оглашение приговора было перенесено на 27 сентября.

Вид на Бангкок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Таиланде намерены взыскать $348 миллионов с экс-премьера Чинавата
Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам. Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 годы. Резкое падение мировых цен на рис и массовые демонстрации и беспорядки в Бангкоке в 2013 — начале 2014 года, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 миллиардов долларов.

В случае признания виновной бывшему премьеру грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Сама Чинават себя виновной не признает. Ее сторонники считают процесс сфабрикованным ее политическими противниками.

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