В парламенте Киргизии рассматривают кандидатуру Исакова на пост премьера

БИШКЕК, 25 авг – РИА Новости. Коалиционное большинство в парламенте Киргизии рассматривает кандидатуру руководителя аппарата президента Сапара Исакова на пост премьера страны, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке с поста премьера Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах. Президент поручил Жогорку Кенешу (однопалатный парламент) провести 25 августа внеочередную сессию по формированию нового кабмина. По закону, у коалиционного большинства есть 25 дней, чтобы определиться с кандидатурой на пост премьера.

Коалиция, в которую помимо президентской Социал-демократической партии входят также фракции партий "Кыргызстан" и "Бир-Бол", в пятницу заслушала предложенную Исаковым программу и структуру нового кабмина и внесла их на рассмотрение палаты.

Исакову 40 лет. С марта этого года он занимает пост руководителя аппарата президента Киргизии. Исаков начинал карьеру в качестве сотрудника внешнеполитического ведомства, позднее возглавлял отдел международного сотрудничества аппарата правительства и отдел внешней политики администрации президента.