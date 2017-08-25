В Бангкоке не знают, где находится экс-премьер Таиланда, не явившаяся в суд

БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Местонахождение бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават, которая не явилась в пятницу на оглашение приговора по ее уголовному делу о халатности и попустительстве коррупции, на настоящий момент никому в Бангкоке не известно, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS.

Правительственный телеканал, корреспонденты которого дежурят у дома Йинглак Чинават в Бангкоке с 5.00 (01.00 мск), сообщил в новостном выпуске, что в дом заезжали и из него выезжали автомобили, в том числе белый микроавтобус с затемненными стеклами, на котором обычно передвигается Чинават, однако ее самой ни один из корреспондентов не видел.

Телеканал также передает из здания верховного суда, что находящиеся там сейчас руководители партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), во главе которой долгое время стояла Чинават, также не могут ничего сказать о ее местонахождении. Один из сторонников Чинават, присутствующих в суде, заявил телеканалу, что бывший премьер "обязательно появится сегодня в каком-нибудь публичном месте", но не добавил никаких подробностей к своему заявлению.

На вопрос журналистов о вероятном местонахождении Чинават ее адвокат Норавит Лаланг заявил, что "не знает, где она находится, и находится ли она на территории Таиланда".

Чинават не явилась в пятницу на оглашение приговора, который мог означать для нее от одного до десяти лет тюремного заключения. Она предупредила суд через своих помощников о том, что не сможет прибыть на оглашение приговора по болезни, из-за предполагаемой инфекции среднего уха. Суд перенес оглашение приговора на 27 сентября и одновременно выдал ордер на арест Чинават, оговорив при этом отмену ордера в случае предоставления бывшим премьером медицинской справки о ее состоянии.

Иммиграционная полиция Таиланда заявила в пятницу, что, по данным иммиграционных учетов, Йинглак Чинават не выезжала из страны.