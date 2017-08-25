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В мире

Индия дала пощечину сама себе или как Китай смотрит на пограничный вопрос

06:5125.08.2017
(обновлено: 07:17 25.08.2017)
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© AFP 2017 / Diptendu DuttaСолдаты Китая и Индии на пограничном переходе. Архивное фотоСолдаты Китая и Индии на пограничном переходе. Архивное фото
© AFP 2017 / Diptendu Dutta

ПЕКИН, 25 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Напряженность между Китаем и Индией, наблюдаемая с середины июня из-за пограничного вопроса, не снижается, а наоборот растет, и если ранее камнем преткновения был лишь район плато Доклам, то в последнюю неделю Пекин и Нью-Дели вернулись к вопросу спорной принадлежности района озера Бангонг.

Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
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Ранее на этой неделе издание Hindustan Times сообщило, что власти Индии одобрили строительство дороги в 20 километрах от озера Бангонг. По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, этот приграничный район, где Нью-Дели планирует проложить дорогу, является спорным, и будущее строительство лишь обострит разрешение вопроса по Докламу, а также сделает невозможным возврат к переговорам по определению линии границы между двумя странами.

Озеро Бангонг находится вблизи региона Аксай-Чин, его контролирует Китай, но оспаривает Индия. Здесь, как и на других спорных участках китайско-индийской границы, имеющих статус линии фактического контроля, время от времени происходят случаи нарушения границы.

Пощечина и угроза для региона

Китайское внешнеполитическое ведомство многократно заявляло о неприемлемости действий индийской стороны, нарушающих суверенитет и территориальную целостность соседа, как в регионе плато Доклам, так и в других приграничных районах. Китайская сторона обвиняет Индию в непоследовательности, указывая, что та говорит о готовности вести переговоры и в то же время утверждает строительные работы на спорных участках.

Китайская военная техника. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Индия "дала сама себе пощечину" подобными решениями и что эти действия неблагоприятны для мира и стабильности в регионе.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о стычке между военнослужащими Индии и КНР после того, как китайские военные якобы пытались проникнуть в индийский Ладакх по берегу озера Бангонг. По информации газеты Times of India, стычка закончилась после того, как обе стороны в рамках установленного механизма подняли флаги и отошли на ранее занимаемые позиции.

Китайский дипломат подчеркнула, что индийская сторона внимательно следит за дорожным строительством Китая, но при этом действия Индии подтверждают лишь одно – "Нью-Дели говорит одно, а делает другое, слова индийской стороны полностью противоречат ее действиям в приграничном вопросе".

Противостояние в Докламе

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам — горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется с середины июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

Голосование в индийском штате Уттар-Прадеш
© REUTERS / Cathal McNaughton
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МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных, при этом внешнеполитическое и оборонное ведомства КНР многократно призывали Индию отозвать своих военнослужащих с китайской территории и не провоцировать эскалацию напряженности.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по случаю 90-й годовщины Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил, что Пекин остается сторонником мира и диалога, не станет агрессором или завоевателем, однако никому не позволит отнять у себя и малого участка территории.

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