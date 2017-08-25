ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Военные гарнизона Народно-освободительной армии Китая (НОАК), расквартированного в специальном административном районе Макао, впервые за 18 лет примут участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает издание South China Morning Post.

Военных НОАК пришлось привлечь к поисково-спасательным работам из-за обрушившегося на юг Китая тайфуна "Хато", который унес жизни 17 человек, девять из которых погибли непосредственно в Макао. "Хато" стал самым сильным тайфуном в Макао за последние 53 года.

Передача бывшей португальской колонии Макао Китаю состоялась в 1999 году, с тех пор военные НОАК ни разу не привлекались для работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Однако сейчас по запросу властей Макао центральное правительство КНР одобрило этот шаг.

Глава администрации Макао Фернандо Чуй в пятницу принес местным жителям официальные извинения за то, что власти оказались столь плохо подготовленными к удару стихии, также он выразил соболезнования семьям жертв. Он заявил, что в связи с трагическими последствиями тайфуна глава метеорологического бюро Макао снят со своего поста.

Город постепенно восстанавливается после удара стихии, однако многие районы остаются затопленными, электричества нет более чем в 6 тысячах домовладений. Наблюдаются проблемы с подачей воды.