Мадуро поменял местами руководство госкомпании PDVSA и министерства нефти

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поменял местами руководство государственной нефтяной компании PDVSA и министерства нефти, передает агентство Блумберг.

Выступая по национальному телевидению, Мадуро сообщил, что глава PDVSA Эулохио Дель Пино займет пост министра нефти. В свою очередь глава ведомства Нельсон Мартинес возглавит нефтяную госкомпанию.

"Эулохио, ты будешь сражаться на международной арене. Это твоя главная миссия. Эулохио помог заключить соглашения внутри ОПЕК и со странами, не входящими в картель", — заявил Мадуро.

По словам президента, Мартинес во главе PDVSA будет работать над укреплением сотрудничества с иностранными компаниями на месторождениях нефтяного пояса реки Ориноко.