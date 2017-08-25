Суд выдал ордер на арест экс-премьера Таиланда Йинглак Чинават

БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Верховный суд Таиланда перенес на 27 сентября оглашение приговора бывшему премьер-министру Йинглак Чинават по уголовному делу о халатности и попустительстве коррупции, одновременно выдан ордер на ее арест за неявку на назначенное на пятницу оглашение приговора, сообщает телеканал Thai PBS.

Чинават предупредила суд, что не явится на оглашение приговора, за несколько минут до назначенного заседания, сославшись на ушную инфекцию. Суд потребовал предоставления медицинской справки о состоянии ее здоровья. В случае получения медсправки ордер на арест может быть отменен, отмечает телеканал.

Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, должна была огласить приговор Чинават в пятницу. Разбирательство в отношении Чинават было начато Национальной антикоррупционной комиссией (НАК) в 2014 году после того, как ее правительство было свергнуто в результате военного переворота. Впоследствии НАК передала материалы расследования в прокуратуру, которая возбудила против бывшего премьера уголовное дело. Судебный процесс против Чинават начался в январе 2015 года.

Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам. Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 годы. Резкое падение мировых цен на рис и массовые демонстрации и беспорядки в Бангкоке в 2013 – начале 2014 года, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 миллиардов долларов.

В случае признания виновной бывшему премьеру грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Сама Чинават себя виновной не признает. Ее сторонники считают процесс сфабрикованным ее политическими противниками.