Даниел Морозов находится под опекой властей Лос-Анджелеса

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Девятилетний гражданин России и США Даниел Морозов, отец которого убил мать ребенка и затем был застрелен полицией, находится под опекой властей Лос-Анджелеса, сообщила РИА Новости представитель прокурора по округу Санта-Барбара в Калифорнии Дебби Фокс.

"Насколько мы знаем, Даниел Морозов находится в безопасности и под опекой Управления по делам семьи и детей Лос-Анджелеса. Все дела в их юрисдикции имеют строго конфиденциальный характер, их не сообщают публично", — заявила Фокс.

Ранее пресс-секретарь генерального консульства в Сан-Франциско Максим Гончаров сообщил РИА Новости, что вопрос об опеке Морозова будет решаться в американском суде, поскольку и он, и его погибшие родители являются американскими гражданами. Дипломаты проинформировали родственников ребенка, а запросили дополнительную информацию у властей США и ждут их ответа. Гончаров уточнил, что российские дипломаты готовы оказать консульскую помощь и ребенку, и его родственникам.

22 августа в Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России.