Экс-президент Афганистана выступил против новой стратегии Трампа

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил против новой афганской стратегии президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, не соответствует национальным интересам страны.

"Я решительно выступаю против новой стратегии США в отношении Афганистана, так как она противоречит национальным интересам страны", — сказал Карзай газете "Известия".

Кроме того, Карзай считает бесперспективной идею более активного использования частных военных корпораций (ЧВК) в Афганистане. Он полагает, что это только продлит конфликт в стране.

"Я выступаю категорически против увеличения роли частных военных корпораций в американской кампании в Афганистане. Это нарушает национальный суверенитет и конституцию, продлит конфликт и усилит кровопролитие в Афганистане. Использование ЧВК — антиафганский проект", — сказал бывший президент Афганистана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.