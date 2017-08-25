В Колумбии недовольны компенсацией РВСК, состоящей из горшков и ботинок

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Правительство Колумбии назвало насмешкой список активов, которые бывшие повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) намереваются передать в качестве компенсации жертвам внутреннего конфликта в стране.

Соглашение о передаче всех средств и имущества РВСК жертвам конфликта было принято в 2016 году.

"Горшки, соковыжималки, тарелки, ботинки, которые не имеют коммерческой ценности и не могут быть источником компенсации", — заявил генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес, слова которого приводит агентство Рейтер.

Министр по делам постконфликтного урегулирования Рафаэль Пардо назвал список РВСК "насмешкой". Список, переданный в ООН, еще не был обнародован.

В свою очередь представители РВСК заявили, что власти стремятся "окарикатурить" процесс передачи активов. Представляющий группировку адвокат также отметил, что РВСК, отказавшаяся во время переговоров от похищений и шантажа землевладельцев, не имела в последние годы крупных источников доходов и была вынуждена содержать около семи тысяч своих бойцов.

В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК. Официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами произошла в конце июня.