В ДНР заявили об обстрелах со стороны силовиков накануне начала перемирия

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики вели обстрелы из артиллерии и танков накануне вступления в силу перемирия на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в зоне конфликта в Донбассе с 25 августа, оно приурочено к началу учебного года.

"В канун наступления перемирия в связи с началом учебного года ВСУ систематически открывали огонь по окраинам населенных пунктов Донецкой народной республики. Противник обстреливал Ясиноватую и Минеральное из 122-мм орудий, танков и 120-мм минометов, Еленовку и Ясное из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также район Донецкого аэропорта из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — сказал Басурин журналистам.

Он отметил, что в районе Ясиноватой силовики вели обстрел, транслируя при этом гимн Украины на специальной звуковещательной аппаратуре.

"Также противник использовал в районе Ясиноватой звуковещательную аппаратуру для трансляции гимна Украины и песен националистического толка. Хочу отметить, что подобные действия лишний раз доказывают, что украинская сторона, на словах поддерживая мирные инициативы, на практике совершает действия, направленные на срыв перемирия накануне его вступления в силу", — заявил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.