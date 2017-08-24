В ОП назвали взрыв в центре Киева "отвратительной провокацией"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала взрыв в центре Киева "отвратительной провокацией" и выразила надежду, что власти Украины не станут делать "необдуманных заявлений", а проведут независимое расследование и обнародуют результаты.

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. Служба безопасности сообщила, что правоохранители считают хулиганство основной версией взрыва. СМИ сообщали, что мог сработать взрывпакет. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Полиция Киева завела уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

"Это, конечно, ужасное событие. И очевидно, что чья-то тщательно спланированная отвратительная провокация. Надеюсь, что пострадавшие скоро поправятся. Слава богу, что никто не погиб. Опасаюсь огульных обвинений. Самое главное сейчас — провести объективное расследование инцидента, найти организаторов. А также выяснить причины, по которым не была соблюдена безопасность в самом сердце города в День независимости, где, очевидно, находится много граждан. Тем более, я так понимаю, там много иностранцев и туристов. Надеюсь, киевские власти не начнут кидаться необдуманными заявлениями. А, ещё раз подчеркну, организуют независимое расследование и обнародуют его результаты", — заявила Сутормина РИА Новости.

Она с сожалением отметила, что на Украине сейчас "много радикальных сил, которые власти не способны контролировать".

"Вместо псевдоборьбы с Россией, которая готова к конструктивному сотрудничеству и искренне сопереживает украинскому народу, Киеву необходимо наводить порядок внутри своего государства, не допускать того, чтобы радикалы управляли и манипулировали им", — убеждена общественница.