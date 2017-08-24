Суд в США предписал передать властям данные сайта противников Трампа

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Судья в Вашингтоне в четверг одобрил запрос правительства США на получение данных о пользователях сайта противников президента Дональда Трампа.

Судебные слушания прошли в столице в четверг, по их итогам судья Роберт Морин предписал провайдеру Dreamhost предоставить данные о пользователях сайта disruptj20.org, принадлежащего политическим активистам. Пользователи сайта, в частности, организовывали протесты в день инаугурации президента Трампа в январе.

Как сообщает издание Politico, судья заявил, что намерен ограничить полномочия властей в отношении переданных им материалов. В частности, он потребовал разъяснений о том, кто и как будет изучать данные пользователей. Морин заявил, что минюст не имеет права передавать данные пользователей другим федеральным ведомствам, а не имеющие отношения к расследованию данные не должны быть доступны властям без дополнительного разрешения. Судья на слушаниях также заявил, что данные "невинных пользователей" не должны попасть в руки прокуратуры, а правительство должно пояснить, как оно намерено это обеспечить.

Адвокат провайдера Рэймонд Агаян по итогам слушаний сообщил, что его клиент может оспорить решение судьи, поскольку его выполнение "проблематично".

Ранее сообщалось, что минюст США запросил у интернет-провайдера Dreamhost информацию о посетителях сайта disruptj20. Сообщалось, что провайдер работал с минюстом на протяжении нескольких месяцев по запросу ведомства. Таким образом, провайдер должен был передать американскому правительству 1,3 миллиона IP-адресов посетителей сайта, контактную информацию, адреса электронной почты и фотографии тысяч пользователей.

Однако позже СМИ сообщили, что министерство юстиции США отказалось от требования предоставить ему данные об IP-адресах посетителей сайта, а также ограничило временные рамки с июля 2016 по 20 января 2017 года. Прокуратура Вашингтона заявила, что заинтересована лишь в данных тех, кто совершил преступления во время антипрезидентских протестов.