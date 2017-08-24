Встреча техкомитета ОПЕК+ состоится 20 сентября в Вене

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Встреча технического комитета экспертов, отвечающего за мониторинг выполнения соглашения ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, состоится 20 сентября в Вене, сообщил РИА Новости источник в ОПЕК.
"Встреча будет 20 сентября в Вене", — сказал источник.
Заседание техкомитета пройдет в преддверии встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Она, как сообщила ранее в четверг ОПЕК, состоится 22 сентября также в Вене.
Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.
За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.