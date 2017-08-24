Встреча техкомитета ОПЕК+ состоится 20 сентября в Вене

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Встреча технического комитета экспертов, отвечающего за мониторинг выполнения соглашения ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, состоится 20 сентября в Вене, сообщил РИА Новости источник в ОПЕК.

"Встреча будет 20 сентября в Вене", — сказал источник.

Заседание техкомитета пройдет в преддверии встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Она, как сообщила ранее в четверг ОПЕК, состоится 22 сентября также в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.