Генконсульство России в Милане следит за историей с похищением мальчика

РИМ, 24 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Генеральное консульство РФ в Милане следит за историей с похищением россиянкой своего сына, сообщил РИА Новости представитель генконсульства.

По сведениям итальянских СМИ, проживавшая в Турине россиянка 19 августа похитила сына, который по решению итальянского суда находился на попечении родителей ее бывшего мужа, и увезла его в Россию.

"Мы находимся в курсе данной ситуации и следим за ее развитием. При этом никаких официальных обращений по данному вопросу в генконсульство не поступало", — заявил собеседник агентства.

СМИ предположили, что россиянка пошла на такой шаг в преддверии назначенного на 14 сентября очередного заседания суда Турина, который должен был вновь рассмотреть дело о судьбе ребенка. Местонахождение россиянки, сына и ее дочери от предыдущего брака в настоящее время неизвестно.