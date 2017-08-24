Родители заказали доставку забытой сыном игрушки вертолетом из Франции

ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Пара туристов из Испании, прибывшая на Лазурный берег Франции и осознавшая, что любимая плюшевая игрушка их сына осталась в месте предыдущего отдыха в соседнем департаменте, вызвала вертолет для ее доставки, передает в четверг издание Nice Matin.

Семья из Испании прибыла во французский Канн (департамент Приморские Альпы) после отдыха в Сен-Тропе (департамент Вар). Еще даже не разобрав чемоданы в одном из шикарных отелей, родители поняли, что любимая игрушка их сына осталась в предыдущем месте отдыха, сообщает издание.

"В преддверии возможного огорчения их малыша пара обратилась к сервису консьерж-услуг. Вдруг… развернулась целая операция по спасению игрушки и ее доставке в надежное место", — пишет портал.

Сервисы почтовой доставки не подошли — ожидать игрушку пришлось бы долго. Однако нашлась альтернатива — игрушку решили переправить воздухом. Спокойствие сына обошлось родителям в 700 евро, отмечает издание.

"Очень ценная игрушка добралась в Канн вертолетом и была единственным пассажиром!.. В хелипорте прибытие пушистого комка ожидал специальный человек в немецком седане", — говорится в публикации. Белый плюшевый медвежонок летел к своему маленькому хозяину на месте второго пилота вертолета.