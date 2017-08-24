Мальчика, чей отец был убит в США, хотят вернуть в РФ, сообщила Кузнецова

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бабушка мальчика, чей отец был убит полицией в США, хочет вернуть внука и тело дочери в Россию, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По данным американского издания Los Angeles Times , 22 августа в Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России. В аппарате Кузнецовой сообщили, что омбудсмен направила запрос в Генконсульство США, чтобы выяснить, где находится ребенок и какая помощь ему нужна.

"Пока мы на связи с бабушкой, она проживает в Удмуртии сейчас. Знаем пока позицию только его бабушки родной, которая, конечно, хочет, чтобы внук был рядом и чтобы можно было привезти и тело дочери", — сказала Кузнецова в эфире Первого канала.