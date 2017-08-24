ЦИК: Три кандидата в президенты Киргизии отозвали заявления о регистрации

БИШКЕК, 24 авг – РИА Новости. Три претендента на пост президента Киргизии отозвали свои заявления в ЦИК о регистрации на выборах, сообщила в четверг пресс-служба Центризбиркома республики.

В Киргизии 31 июля завершилось выдвижение кандидатов на пост президента страны. Заявления в ЦИК об участии в выборах, назначенных на 15 октября, подали 59 кандидатов. Для регистрации в качестве кандидатов претендентам на высший государственный пост необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере около 15 тысяч долларов, а также пройти обязательное тестирование на знание государственного языка. Регистрация завершится 10 сентября.

"Трое граждан – Иманкулов, Султанидинов и Дегенбаев отозвали свои кандидатуры, выдвинутые на должность президента Кыргызской Республики", — сообщает пресс-служба.

В ЦИК сообщили, что, таким образом, официальное число участников президентской гонки сократилось до 47 человек.

Ранее ЦИК выдал официальные удостоверения кандидатов 4 участникам президентских выборов. В их числе экс-премьер министра страны – Темир Сариев, Омурбек бабанов и Сооронбай Жээнбеков, а также лидер парламентской партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Регистрация кандидатов официально завершится 10 сентября, но подписные листы в свою поддержку кандидаты могут сдать не позднее 26 августа. Эксперты полагают, что на этом этапе регистрации отсеется значительное количество участников гонки, изначально не планировавших серьезно бороться за главное кресло страны.