Глава Нацполиции о взрыве в Киеве: взрывчатку бросили из парка в прохожих

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил в четверг, что злоумышленники бросили взрывное устройство из Мариинского парка в Киеве в семью, которая гуляла в центре города, передает украинское агентство УНИАН.

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. Служба безопасности сообщила, что правоохранители считают хулиганство основной версией взрыва. Также СМИ сообщали, что мог сработать взрывпакет. При этом в СНБО не исключили версию теракта. Полиция Киева завела уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

"Сегодня около 14.00 (совпадает с мск) возле того места, где мы с вами сейчас находимся (на улице Грушевского, где произошел взрыв — ред.), неизвестные преступники применили взрывное устройство, бросив его из Мариинского парка. К счастью, это взрывное устройство не упало на тротуар, а взорвалось неподалеку, не долетело несколько метров, но трое граждан сейчас госпитализированы. Шла семья, которая просто гуляла", — сказал Князев, который находится на месте ЧП.