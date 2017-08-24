Красный Крест сообщил о дефиците лекарств в ливийских больницах

ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Медицинские учреждения Ливии испытывают дефицит лекарств и медицинских материалов, сообщает Международный комитет Красного Креста.

"Ливийские больницы страдают от нехватки лекарств и предметов медицинского назначения, тогда как количество пациентов только растет", — говорится в коммюнике МККК. Там же отмечается, что организация предоставила "необходимые медикаменты и материалы трем учреждениям здравоохранения в разных частях страны".

Всего же в этом году МККК предоставила помощь в размере 60 тонн более чем 30 медицинским учреждениям Ливии. Среди прочего больницы получили "материалы для анестезии, стерилизации и наложения швов, лекарства, а также перевязочные, инъекционные и хирургические материалы".

"Из-за отсутствия необходимых материалов медицинским работникам в Ливии приходится преодолевать большие трудности, пытаясь помочь пациентам. Врачам, спасающим жизни, необходимы материалы, без которых они не смогут выполнять свою работу", — приводятся слова главы делегации МККК в Ливии Карла Маттли.

В коммюнике организации отмечается, что "в Ливии нарушается работа общественных служб и приходит в упадок инфраструктура". Как считают в МККК, к этому приводит "отсутствие техобслуживания и должного внимания".

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.