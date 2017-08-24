Машины МЧС, доставившие гумпомощь в Донбасс, вернулись в Ростовскую область

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Доставившие в четверг гуманитарную помощь в Донбасс автомобили МЧС России вернулись в спасательный центр в Ростовской области, сообщили в пресс-службе министерства.

"Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Все автомобили пустыми вернулись в Донской спасательный центр МЧС России. Таким образом, 68-й этап оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса успешно завершен", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что с августа 2014 года автомобили МЧС доставили в Луганскую и Донецкую области более 70 тысяч тонн гуманитарного груза.

"За это время сделан огромный шаг в деле оказания помощи жителям Донбасса", — подчеркнул он.