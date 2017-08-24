Трамп усомнился в авторитетности мнения экс-главы разведки США

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в авторитетности суждений бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, выступившего с критикой американского лидера.

Экс-глава национальной разведки США Джеймс Клэппер в эфире телеканала CNN выразил обеспокоенность поведением президента Трампа и его неконтролируемым доступом к "ядерным кодам", а также усомнился в профессиональной пригодности Трампа для поста главы государства.

"Джеймс Клэппер, который, как хорошо известно, был пойман на лжи конгрессу, теперь стал авторитетом по Дональду Трампу. Покажет ли он вам свое прекрасное письмо, обращенное ко мне?", — написал президент в Twitter.

James Clapper, who famously got caught lying to Congress, is now an authority on Donald Trump. Will he show you his beautiful letter to me? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2017 г.

В 2013 году разгорелся скандал вокруг программы слежения Агентства национальной безопасности (АНБ) США за американскими гражданами. На слушаниях в конгрессе Клэппер, занимавший в тот момент пост директора национальной разведки, заявил, что ведомство не собирает какую-либо информацию о миллионах американцев. Спустя несколько месяцев Клэппер назвал свои показания "очевидно ошибочными" и принес извинения.

Клэппер подал заявление об отставке с окончанием президентского срока Барака Обамы в январе 2017 года.