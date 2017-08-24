Министр обороны Нигерии рассказал об успехах в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Нигерия добилась значительного прогресса в борьбе с терроризмом внутри страны, теперь экстремисты не могут участвовать в организованных боевых действиях, заявил РИА Новости министр обороны Нигерии Мансур Дан-Али.

Во вторник Дан-Али встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу "на полях" форума "Армия-2017".

"Если вы помните, когда эта администрация (президента Мохаммаду Бухари – ред.) пришла к власти два года назад, ей удалось вернуть утраченные территории, которые были заняты повстанцами. Мы смогли в какой-то мере ослабить их… До сих пор мы действовали хорошо, и на момент нашего разговора мы смогли присмирить повстанцев до такой степени, что они не могут больше участвовать в организованных боевых действиях и прибегать к бомбардировкам и засадам", — заявил Дан-Али.

По словам министра, Нигерия с нетерпением ждет, когда такие страны, как Чад и Камерун, решат "объединиться в одну совместную силу, которая будет сотрудничать в борьбе с повстанцами в субрегионе".

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.