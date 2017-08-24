Угроза роспуска Рижской думы вполне реальна, считает аналитик

РИГА, 24 авг – РИА Новости. Угроза роспуска Рижской думы, которую в четверг не исключил министр по делам среды и регионального развития Латвии Каспарс Герхардс, является вполне реальной, считает экс-депутат Сейма, политический аналитик Мирослав Митрофанов.

Герхардс ранее заявил, что если Рижская дума не обеспечит нормальную работу и взаимодействие с оппозиционными партиями, то, возможно, будет просить Сейм ее распустить.

"Это реальная угроза. Министр не стал бы так блефовать, если бы у него в руках не было соответствующих инструментов. Все на виду, это очень легко проверить. Полагаю, что его заявление – это предложение к правящим партиям в Рижской думе: мол, давайте вы сделаете шаг навстречу. Но если ответа не последует, то, полагаю, роспуск может состояться", — сказал Митрофанов РИА Новости.

По его словам, голосование в Риге отличается от голосований в других самоуправлениях Латвии, где больше представлены латышские консервативные силы. "Противостояние консервативных сил с Ригой очевидно. Думаю, что если Герхардс инициирует роспуск Рижской думы, консерваторы выиграют и получат преимущества", — сказал Митрофанов.

Коалиция "Согласия" и партии "Честь служить Риге" на последнем заседании Рижской думы предыдущего созыва утвердила изменения в правилах самоуправления, чтобы обеспечить стабильное большинство во всех думских комитетах нового созыва. Согласно поправкам, каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах думы. Министр считает, что нынешней думе необходимо принять новые правила, так как последнее решение думы предыдущего состава противоречило не только закону, но и политической культуре.

Большинство в Рижской думе — у партий "Согласие" и "Честь служить Риге". Рижскую думу уже третий созыв подряд возглавляет Нил Ушаков. Он является первым этническим русским, который стал мэром латвийской столицы за всю ее историю.