Новая стратегия США допускает контакты с талибами*, заявил Лавров

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия поддерживает контакты с талибами*, исключительно опираясь на определенные решением Совбеза ООН требования, в то же время новая стратегия США допускает контакты с движением "Талибан"* без необходимости выполнения талибами* каких-либо условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим камбоджийским коллегой.

По его словам, российская сторона до сих пор объясняла наличие контактов с талибами* двумя соображениями. "Во-первых, решение практических вопросов, от которых зависит безопасность наших граждан и учреждений в Афганистане. Во-вторых, побуждение талибов* к диалогу с правительством, с официальными властями на основе критериев, установленных Советом безопасности ООН", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Совбез ООН с согласия афганского правительства в свое время постановил, что талибы*, если выполнят три требования (порвут связи с террористами, прекратят вооруженную борьбу и подтвердят уважение к конституции Афганистана), получат право сесть за стол переговоров.

"И мы ровно на основе этих критериев поддерживаем контакты с талибами*, побуждая их к тому, чтобы они согласились с этими требованиями Совбеза ООН. Если я правильно понял новую стратегию США, они допускают контакты с талибами* вообще без выполнения ими каких-либо условий", — отметил Лавров.

"Не думаю, что это идет в русле нашей общей заинтересованности следовать согласованной, скоординированной линии, которая утверждается в Совбезе ООН. Но надеюсь, что в рамках контактов, которые у нас на экспертном уровне с американскими коллегами по Афганистану проводятся, мы сумеем прояснить это кажущееся такое противоречие", — добавил глава МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России