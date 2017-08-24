В СБУ основной версией взрыва в центре Киева назвали хулиганство

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Правоохранители считают хулиганство основной версией взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека, сообщили РИА Новости в Службе безопасности Украины.

Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным издания Hromadske.ua, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.

У Києві поблизу Кабміну стався вибух: двоє людей постраждалиhttps://t.co/iUEgA1WLtq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.

​"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия — хулиганство", — сказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.