Макрон готов поддержать идею присоединения Румынии к Шенгенской зоне

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему нравится идея присоединения Румынии к Шенгенской зоне и что он ее поддержит, передает агентство Рейтер.

По словам Макрона, миграционный кризис не является причиной не пускать страну в Шенгенскую зону.

В мае председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что считает, что Румыния должна как можно скорее стать участницей Шенгенской зоны.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.