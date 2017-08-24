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В мире

США намерены использовать Украину в противостоянии с РФ, считает эксперт

15:4524.08.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкМинистр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен использовать Украину в геополитическом противостоянии с Россией, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Ничего особого по большому счету не было сказано. Можно сделать вывод, что Мэттис представляет в США партию ястребов. Его заявления говорят о том, что партия ястребов может использовать Украину в своем геополитическом противостоянии с Россией, продолжит игру времен Обамы. Продолжат оказывать Украине финансовую, военную поддержку для того, чтобы она оставалась опасной для существования России", — сказал РИА Новости в четверг Бортник.

Он отметил, что визит говорит о поддержке Украины со стороны США, визит состоялся в пику России.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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iwanoff 70
Чтобы это понять и экспертом быть не нужно,всё и всем давно ясно.
15:57
24.08.2017
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Алексей Соловьев
Это еще двадцать лет назад запланировано и выполняется.
15:50
24.08.2017
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