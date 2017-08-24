Глава Пентагона заявил, что США ждут от Украины соблюдения стандартов НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что США ожидают от вооруженных сил Украины полного соблюдения стандартов НАТО.

"Мы поддерживаем украинские усилия, направленные на реформирование оборонного сектора в соответствии с международными задачами. Благодаря этому вооруженные силы Украины становятся лучшими защитниками Украины. Мы ожидаем полной имплементации стандартов НАТО параллельно с отпором, который дается в рамках конфликта", — сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.