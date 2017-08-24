Число пострадавших в ДТП с автобусами в Казахстане выросло до 58 человек

АСТАНА, 24 авг – РИА Новости. До 58 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с участием двух пассажирских автобусов и двух легковых машин в городе Уральск на западе Казахстана, сообщил в четверг заместитель руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Нурданат Беркингали.

ДТП произошло в четверг в 08.40 по местному времени (06.40 мск). Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, среди них пять детей и беременная женщина.

"Сначала за медицинской помощью обратились 10 пострадавших, потом число пострадавших выросло до 45 человек. Сейчас общее количество людей, получивших травмы в этом ДТП, составляет 58 человек. Это объясняется тем, что люди были в шоковом состоянии, добрались до работы и только потом почувствовали себя плохо и обратились к врачам", — цитирует Беркингали агентство Sputnik Казахстан.

По его данным, 17 человек были обследованы в областной клинической больнице, одного из них госпитализировали. Еще 41 человек прошел обследование в городской многопрофильной больнице, в стационар было определено два человека. Таким образом, по последним данным, из 58 пострадавших, в больницу попали три человека.