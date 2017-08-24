Киев поддерживает новую стратегию Трампа по Афганистану, заявил Порошенко

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев поддерживает новую стратегию президента США Дональда Трампа по Афганистану и готов сделать вклад в ее реализацию.

"Мы разделаем подходы, которые были объявлены президентом Трампом в недавней стратегии США относительно Афганистана. Со своей стороны я подтвердил готовность Украины сделать вклад в реализацию этой стратегии, вклад мира и безопасности", — сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с главой Пентагона в четверг.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.