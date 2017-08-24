Силовики выпустили более ста мин и снарядов за сутки, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении противник применял минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По десяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущена 31 мина калибром 120 миллиметров и 51 мина калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили еще 21 мину.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.