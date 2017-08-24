Разыскиваемый после протестов в Шарлоттсвилле американец сдался полиции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американец, который 11 августа участвовал в факельном шествии в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния и на арест которого после этого был издан ордер, сдался полиции, сообщает издание New York Times со ссылкой на полицию.
По данным газеты, полиция издала ордер на арест Кэнтвелла по двум пунктам обвинения в незаконном использовании слезоточивого газа и других газов и по одному пункту в нанесении телесных повреждений едким веществом.
Ранее в интервью газете Кэнтвелл заявлял, что обвинения против него могут быть связаны с тем, что он распылил перцовый баллончик в лицо мужчине. Он отметил, что именно этот момент попал в кадр журналиста, присутствовавшего на шествии.
"Я думал, что то, что я распылил (баллончик в лицо) парню, меньше всего могло принести ущерб из того, что я мог сделать… Другим моим вариантом… было сломать зубы этому парню. Ясно? А я не хотел этого делать. Я просто хотел, чтобы он не причинил мне боль", — приводит газета слова Кэнтвелла.
Также раньше Кэнтвелл заявлял, что готов сдаться властям, если потребуется.
Ультраправые собрались 12 августа в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии.