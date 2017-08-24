Разыскиваемый после протестов в Шарлоттсвилле американец сдался полиции

Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американец, который 11 августа участвовал в факельном шествии в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния и на арест которого после этого был издан ордер, сдался полиции, сообщает издание New York Times со ссылкой на полицию.

Издание отмечает, что 36-летний Кристофер Кэнтвелл сдался полиции Виргинского университета в городе Линчбург. Сейчас он находится в тюрьме в Линчбурге и ожидает перевозки в Шарлоттсвилль.

По данным газеты, полиция издала ордер на арест Кэнтвелла по двум пунктам обвинения в незаконном использовании слезоточивого газа и других газов и по одному пункту в нанесении телесных повреждений едким веществом.

Ранее в интервью газете Кэнтвелл заявлял, что обвинения против него могут быть связаны с тем, что он распылил перцовый баллончик в лицо мужчине. Он отметил, что именно этот момент попал в кадр журналиста, присутствовавшего на шествии.

"Я думал, что то, что я распылил (баллончик в лицо) парню, меньше всего могло принести ущерб из того, что я мог сделать… Другим моим вариантом… было сломать зубы этому парню. Ясно? А я не хотел этого делать. Я просто хотел, чтобы он не причинил мне боль", — приводит газета слова Кэнтвелла.

Также раньше Кэнтвелл заявлял, что готов сдаться властям, если потребуется.

Ультраправые собрались 12 августа в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии.