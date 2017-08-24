Мэттис заявил, что союзники США продолжат оказывать давление на Россию

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко и во время встречи в Киеве. 24 августа 2017

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что союзники США и дальше будут оказывать давление на РФ, чтобы "принудить ее к уважению минских соглашений".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине.

"Союзники США будут и дальше осуществлять давление на Россию для того, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений, пока Россия не пойдет надлежащим путем", — сказал Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.