В Ираке после крушения с 20 жертвами задержали иностранный сухогруз

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти Ирака задержали иностранный сухогруз из-за его столкновения с иракским судном, в результате которого погибли не менее 20 моряков, говорится в заявлении управлении портов Ирака.
"Министерство транспорта объявило о задержании иностранного корабля Royal Arsenal в территориальных водах после выдачи одним из судов провинции Басра предписания о том, что кораблю нельзя покидать воды Ирака, пока не будет завершено расследование обстоятельств столкновения с иракским судном", — сообщила пресс-служба управления.
По данным из открытых ресурсов, сухогруз Royal Arsenal ходит под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, порт приписки – столица Кингстаун. Длина судна – 189 метров, на воду спущено в 1999 году.
В то же время катера управления портов, судна ВМС Ирака, береговой охраны, а также дайверы ведут поиски тел погибших.
В данный момент власти пытаются извлечь из воды судно с помощью портового крана. "Судно будет осмотрено после завершения извлечения на предмет возможного обнаружения членов экипажа, оставшихся внутри судна, когда оно затонуло", — говорится в заявлении министерства транспорта.
20 Iraqi sailors found dead after ship sinks: ministry#Iraq #المسبار #العراق https://t.co/l1VQr8bGpi— The Peninsula (@PeninsulaQatar) 24 августа 2017 г.