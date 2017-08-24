В Ираке после крушения с 20 жертвами задержали иностранный сухогруз

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти Ирака задержали иностранный сухогруз из-за его столкновения с иракским судном, в результате которого погибли не менее 20 моряков, говорится в заявлении управлении портов Ирака.

Власти Ирака заявили ранее, что иракское судно "аль-Мисбар" затонуло в канале Хор Абдалла в Персидском заливе 19 августа в результате столкновения с иностранным сухогрузом Royal Arsenal. Спасателям удалось спасти 11 человек, из воды извлечены в общей сложности 20 тел моряков.

"Министерство транспорта объявило о задержании иностранного корабля Royal Arsenal в территориальных водах после выдачи одним из судов провинции Басра предписания о том, что кораблю нельзя покидать воды Ирака, пока не будет завершено расследование обстоятельств столкновения с иракским судном", — сообщила пресс-служба управления.

По данным из открытых ресурсов, сухогруз Royal Arsenal ходит под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, порт приписки – столица Кингстаун. Длина судна – 189 метров, на воду спущено в 1999 году.

В то же время катера управления портов, судна ВМС Ирака, береговой охраны, а также дайверы ведут поиски тел погибших.

В данный момент власти пытаются извлечь из воды судно с помощью портового крана. "Судно будет осмотрено после завершения извлечения на предмет возможного обнаружения членов экипажа, оставшихся внутри судна, когда оно затонуло", — говорится в заявлении министерства транспорта.

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