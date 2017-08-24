СМИ сообщили подробности об убитом в Киеве иностранце

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Иностранец, которого застрелили в центре Киева возле синагоги, оказался гражданином Израиля 1988 года рождения, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники.

Полиция Киева утром в четверг сообщила об убийстве иностранца в центре столицы. По данным правоохранителей, злоумышленники скрылись на автомобиле, введен план "перехват". Гражданство погибшего не уточнялось.

"Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, убитого молодого человека звали Шахрух Турсунов, он гражданин Израиля. Проживал в Иерусалиме. Подлинность документа сейчас проверяется. Предположительно злоумышленники дождались пока жертва выйдет из дома, расстреляли его в упор и скрылись на автомобиле Volkswagen. По некоторым данным стреляли из пистолета калибра 9 миллиметров. Потерпевший скончался на месте", — пишет издание.

По данным "Страна.ua", есть все предпосылки предполагать, что это преступление заказное.

"Есть предположения что убитый, судя по имени и фамилии, выходец из Узбекистана, по программе репатриации получивший гражданство Израиля", — говорится в сообщении.