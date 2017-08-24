Великобритания окажет Ливии финансовую помощь для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Великобритания окажет Ливии финансовую помощь в размере девяти миллионов фунтов стерлингов (более 11 миллионов долларов) для борьбы с терроризмом и торговлей людьми, заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

Джонсон сообщил об этом после переговоров с ливийским премьер-министром Фаезом Сарраджем во время визита в Триполи, сообщает телеканал Sky News.

"Ливия — передовая линия для многих опасностей, которые, если оставить их без внимания, могут создать проблемы для нас в Соединенном Королевстве — в частности нелегальная миграция и угроза терроризма", — приводит телеканал слова Джонсона. Глава МИД добавил, что важно работать с правительством Ливии, чтобы помочь в обеспечении стабильности в стране.

Телеканал отмечает, что Британия предложила усилить свое взаимодействие с ливийскими правоохранительными органами. Ливия также получит четыре миллиона фунтов стерлингов (более пяти миллионов долларов) в качестве помощи в ликвидации мин и самодельных взрывных устройств.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.