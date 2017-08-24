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В мире

Французское радио назвало причины сокращения потока мигрантов в Европу

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4568)
12:5724.08.2017
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© AFP 2017 / Giovanni IsolinoМигранты. Архивное фотоМигранты. Архивное фото
© AFP 2017 / Giovanni Isolino

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Французская радиостанция Europe1 считает, что главной причиной сокращения числа мигрантов, прибывающих из стран Африки в Европу, стала стабилизация обстановки в Ливии. Кроме того, по ее мнению, важную роль сыграла деятельность "бригады 48" — лояльной местным властям вооруженной группы, препятствующей отправке судов с беженцами из ливийского порта Сабрата.

Папа Римский Франциск во время омовения ног мигрантам в центре для беженцев . Архивное фото
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
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Ссылаясь на данные МВД Италии, Europe1 утверждает, что поток мигрантов из Африки в Европу сократился более чем на половину в сравнении с предыдущим годом. Так, в июле итальянское ведомство сообщило о 13,5 тысячах прибывших в страну мигрантов, тогда как в июле 2016 года эта цифра достигала 30,5 тысяч человек.

Радиостанция отмечает, что заметное снижение миграционного потока в Европу объясняется не только введенным для судов НПО ограничением на заход в территориальные воды Ливии, но и достигнутой в июле договоренности о прекращении огня в Ливии, которая способствовала "стабилизации политической ситуации" в стране.

Помимо этого, сообщает Europe1, сокращению потока мигрантов способствует деятельность так называемой "бригады 48" — местной вооруженной группы, контролирующей часть побережья Ливии. В частности, "бригада 48" препятствует отправке судов с нелегальными мигрантами в Европу из порта Сабрата.

Мигранты ждут эвакуации в Средиземном море. Архивное фото
© AP Photo / Santi Palacios
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"В сотрудничестве с правительственными силами она установила систему контроля по всей протяженности пляжей. Она действует как своего рода комитет по надзору, который сообщает береговой охране о судах контрабандистов, выходящих в море", — передает радиостанция. Отмечается, что зачастую группа пресекает посадку беженцев на суда и доставляет их в изолятор, открытый в Сабрате.

Власти Италии ранее разработали проект кодекса поведения для неправительственных организаций после обвинения в адрес ряда из них в сотрудничестве с перевозчиками нелегалов. Список из 12 пунктов включает запрет на заход в ливийские территориальные воды, требование прозрачного финансирования и запрет на пересадку мигрантов на другие суда.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
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