Россия считает, что ситуация вокруг Катара не приведет к военному сценарию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва не ожидает, что конфликт между Катаром и рядом арабских стран перерастет в открытое военное противостояние, заявил в интервью РИА Новости посол России в Катаре Нурмахмад Холов.

"Что касается опасности открытого военного противостояния, то, на наш взгляд, ожидать этого не приходится", — сказал посол.

Он отметил, что катарские власти заявляют, что "они не настроены на дальнейшую эскалацию конфликта со своими арабскими "братьями".

"Руководство страны делает все возможное, чтобы разрешить возникшие споры с оппонентами дипломатическим путем в соответствии с общепринятыми международно-правовыми стандартами. Этот конфликт не выгоден ни одной из сторон, как в политическом, так и в экономическом плане. Мы надеемся, что участники в скором времени смогут прийти к каким-то договоренностям по имеющимся разногласиям в духе взаимоуважительного и равноправного диалога. А Россия всегда готова оказывать содействие в этом процессе", — заявил Холов.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.