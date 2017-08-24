РФ не является посредником в решении ситуации вокруг Катара, заявил посол

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Москва не выступает посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара, но рассчитывает, что стороны конфликта продолжат курс на преодоление разногласий, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.

"Россия выражает свою поддержку Катару и рассчитывает, что стороны продолжат взятый курс на преодоление своих разногласий, но посредником в урегулировании конфликта не выступает", — заявил посол.

При этом дипломат отметил, что "в Дохе начали рассматривать Россию в качестве надежного друга и партнера как по вопросам двустороннего, так и международного сотрудничества".

"Поэтому, очевидно, что катарцы рассчитывают на наше содействие в разрешении "заливного кризиса", — подчеркнул Холов.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.