"Альтернатива для Германии" может получить 10% на выборах, считает эксперт

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Партия евроскептиков правого толка "Альтернатива для Германии" (AfD) может набрать 10 процентов на предстоящих в сентябре выборах в бундестаг, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

В 2013 году AfD не смогла преодолеть 5%-й барьер и не прошла в бундестаг.

В ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" он отметил, что "каждый голос за "Альтернативу" — это голос за Ангелу Меркель". Эксперт напомнил, что "все партии уже заявили о своем нежелании вступать с AfD в коалицию".

"А значит, эти 8, 9, а может даже 10 процентов, которые "Альтернатива" получит, выпадают из оппозиционной калькуляции", — считает Платошкин.

Федеральные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, пройдут 24 сентября. В борьбе за власть участвуют более 40 партий.