В МИД прокомментировали покупку Японией американских ракетных комплексов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Возможное решение Японии разместить у себя американские комплексы "Иджис Эшор" было бы непропорциональным ракетным угрозам в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на сообщение о возможности закупки у США продвинутых комплексов противоракетной обороны. Разумеется, обратили внимание на недавние сообщения СМИ о том, что оборонное ведомство страны склоняется в пользу выбора "Иджис Эшор". С самого начала мы четко доводили до Токио наши озабоченности по поводу подобных планов, указывали на несостоятельность попыток японской стороны оправдать их прогрессом ракетно-ядерных программ КНДР. Нам очевидно, что соответствующее решение по закупке и развертыванию новых комплексов, если оно будет принято, следует рассматривать как непропорциональное ракетным угрозам в регионе, способное… подорвать стратегическую стабильность в северной части Тихого океана", — сказала она на брифинге.

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