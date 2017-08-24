В РФ надеются, что тратегия США в Афганистане не нарушит суверенитет Кабула

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Москва надеется, что расширение полномочий вооруженных сил США в Афганистане не будет нарушать суверенитет Кабула, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

"Ожидаем, что предусмотренное расширение полномочий вооруженных сил США в Афганистане не будет нарушать суверенитет этой страны и ущемлять национальные интересы государств региона", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, в анонсированной Трампом новой стратегии США по Афганистану акцент сделан на силовое решение афганской проблемы, в том числе посредством наращивания численности иностранных военных контингентов.

"Такой подход созвучен рецептам, которые выписывались Афганистану предыдущей американской администрацией… Это не привело к достижению положительного результата в сфере безопасности", — добавила дипломат.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане более 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми и свыше 20 тысяч ранеными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.