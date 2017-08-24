Страны ОПЕК+ в июле выполнили соглашение о сокращении добычи на 94%

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нефтедобывающие страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти выполнили свои обязательства в июле на 94%, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

"Нефтедобывающие страны ОПЕК и вне картеля достигли в июле впечатляющего уровня выполнения сделки в 94%. Министерский комитет выразил удовлетворение текущими результатами выполнения сделки", — говорится в сообщении.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.