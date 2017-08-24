Красный Крест отправил в ДНР восемь автомобилей с гуманитарным грузом

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста проследовал на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в четверг государственная пограничная служба Украины.

"Через контрольный пункт "Новотроицкое" проследовали восемь автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красный Крест. Транспортные средства перевозили медицинские и строительные материалы общим весом более 90 тонн. Груз направлялся для жителей Донецкой области на неподконтрольной (Киеву — ред.) территории", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.