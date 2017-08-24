МИД сообщил о визите Лаврова в Кувейт, ОАЭ и Катар

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 27-30 августа посетит с визитом Кувейт, ОАЭ и Катар, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в Эль-Кувейте министр будет принят эмиром Кувейта, проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны. В Абу-Даби запланированы беседы с наследным принцем, советником по вопросам национальной безопасности, а также министром иностранных дел. В Дохе намечена встреча с эмиром Катара, ожидаются переговоры с главой внешнеполитического ведомства и госминистром по делам обороны.

"В ходе предстоящих контактов в указанных столицах, российская делегация нацелена на предметное обсуждение нынешнего состояния и перспектив дальнейшего развития традиционно дружественных отношений, которые связывают РФ с этими государствами. Имеется в виду провести инвентаризацию принятых ранее решений на уровне высшего руководства", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, кроме того, планируется поднять вопросы поддержания политического диалога, наращивания товарооборота, инвестиционного партнерства, проработка взаимовыгодных проектов в энергетике, металлургии, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других областях.

"Будет подробно рассмотрена складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке и Северной Африке с акцентом на необходимость урегулирования сложившихся в регионе конфликтов политико-дипломатическими средствами… Значительное внимание будет уделено нынешнему кризису в отношениях Дохи с рядом арабских столиц… Еще одной актуальной темой станет сирийская проблематика. Намерены обстоятельно информировать своих аравийских собеседников о прилагаемых российской стороной усилиях по урегулированию кризиса в Сирии в рамках астанинского процесса", — добавила она.