МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Циклон "Харви" в Мексиканском заливе набрал силу тропического шторма и может усилиться до урагана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC), скорость сопровождающего шторм ветра достигла 70 километров в час. По данным синоптиков, в пятницу "Харви" может усилиться до урагана.

Сообщается, что тропический шторм сейчас находится в 660 километрах юго-восточнее техасского города Мэнсфилд и движется в северо-западном направлении со скоростью 11 километров в час.

Ранее в среду губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате в связи с приближением "Харви".

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.