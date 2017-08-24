Пекин готов прилагать совместные усилия для устранения разногласий с Сеулом

Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото

Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото

ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайская сторона готова предпринимать совместные усилия ради устранения имеющихся разногласий с Сеулом и выстраивания здоровых двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Лидер КНР направил своему южнокорейскому коллеге послание с поздравлениями по случаю 25-летней годовщины с момента установления дипломатических отношений двух стран, сообщает агентство Синьхуа

"Совместными усилиями Китая и Южной Кореи, двусторонние отношения поступательно развивались с момента установления дипломатических связей 25 лет назад, они принесли ощутимые выгоды народам обеих стран и внесли позитивный вклад в региональный мир и развитие", — приводит агентство слова Си Цзиньпина.

Он подчеркнул, что страны должны дорожить имеющимися достижениями, и добавил, что готов "приложить совместные усилия для укрепления взаимного политического доверия с Сеулом и ради преодоления имеющихся разногласий".