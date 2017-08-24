В Астане три человека пострадали в крупном ДТП с автобусом

АСТАНА, 24 авг — РИА Новости. Полиция Астаны сообщила о трех пострадавших в крупном ДТП с автобусом, один из которых госпитализирован.

В среду в Астане на улице Кенесары, которая является одной из самых оживленных улиц столицы с односторонним движением, произошло ДТП с участием автобуса и порядка 10 автомобилей.

В сообщении полиции, которое распространено в четверг, сообщается, что водитель автобуса "допустил столкновение с впереди стоящими 9 автомашинами".

"В результате ДТП различные телесные повреждения получили и доставлены в больницу три водителя. Два водителя после оказания медицинской помощи отпущены, водитель автомашины Volkswagen Polo госпитализирован", — сообщили в полиции.

По данным ведомства, в настоящее время проводится проверка.