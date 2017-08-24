Хорватские власти рассказали о поджигателях, устраивающих лесные пожары

БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости, Николай Соколов. Хорватские пожарные, спасатели, военные и добровольцы по всей стране уже третий месяц борются с небывалыми лесными пожарами, оставляющими за собой тысячи гектаров опустошенной земли.
Как сообщил накануне в интервью национальному телеканалу HRT глава МВД Хорватии Давор Божинович, на данный момент доказана вина 14 поджигателей, часть из них находится под арестом, в отношении еще нескольких лиц ведется проверка.
Месть сербам
По данным газеты Jutarnji list со ссылкой на полицию, мотивом поступка стала месть сербам из близлежащего маленького села Бргуд.
"Испытываю негодование к сербам еще со времен Отечественной войны (1991-1995 гг. — ред.). Тогда был подожжен мой дом. Моя семья осталась без всего, — сказала молодая пироманка полицейским, объяснив им причину своей мести, из-за чего был причинен большой материальный ущерб, а жители Бргуда, где проживает в основном сербское население, с тех пор находятся в страхе", — пишет газета.
За угрозу жизни и имуществу поджигательницам грозит пять лет тюрьмы.
Хотели посмотреть на пожар вблизи
По данным следователей, двое юношей с компанией еще из пяти человек наблюдали с расстояния в пять километров тушение одного лесного пожара. Один из них в определенный момент сказал приятелю о том, "как хорошо смотреть на пожар вживую" и предложил тому поджечь зажигалкой сухой куст и траву.
Пожарным с использованием авиации удалось предотвратить распространение огня, только когда уже выгорела территория около 150 гектаров.
Медицинские случаи
В ночь на вторник полицейские задержали 22-летнего мужчину, который близ населенного пункта Подумци зажженной сигаретой пытался поджечь сухую траву. Нарушитель хотел сбежать от стражей правопорядка на личном автомобиле, но спустя несколько минут был обнаружен неподалеку сидящим за рулем этой машины с погашенными фарами. Подозреваемый арестован.
Еще одной нарушительницей стала 75-летняя женщина, которая во вторник вечером в местечке Бискупия неподалеку от Книна жгла на открытом пространстве одежду. Пожар, который она спровоцировала, распространился по району и примерно через час был потушен. Поскольку не был причинен материальный ущерб, на женщину было заведено дело об административном правонарушении.
Награда пожарным
На данный момент известно о планах правительства наградить лишь пилотов противопожарной авиации и авиатехников, всего порядка 100 человек, дополнительной единовременной выплатой примерно в 670 евро. С 1 июня хорватская специализированная авиация (два вертолета Ми-8МТВ, шесть самолетов Air Tractor AT-802, шесть самолетов Canadair CL-415) участвовала в тушении 264 пожаров, а в последние 24 дня вылеты осуществляются безостановочно.