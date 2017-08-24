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В мире

Хорватские власти рассказали о поджигателях, устраивающих лесные пожары

07:1924.08.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЛесные пожары. Архивное фотоЛесные пожары. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости, Николай Соколов. Хорватские пожарные, спасатели, военные и добровольцы по всей стране уже третий месяц борются с небывалыми лесными пожарами, оставляющими за собой тысячи гектаров опустошенной земли.

Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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В Забайкальском национальном парке в Бурятии локализовали два пожара
В подавляющем большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор, а распространению огня способствует продолжительная засуха и сильные ветра. На установление размеров ущерба могут уйти недели, но уже сейчас очевидно, что речь идет о многомиллионных убытках.

Как сообщил накануне в интервью национальному телеканалу HRT глава МВД Хорватии Давор Божинович, на данный момент доказана вина 14 поджигателей, часть из них находится под арестом, в отношении еще нескольких лиц ведется проверка.

Месть сербам

Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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В Волгоградской области считают, что пожары могли начаться из-за поджогов
Наиболее вопиющий случай поджога произошел в конце минувшей недели на юго-западе страны в районе города Бенковац, где огонь до сих пор бушует с 20 августа. Причиной стали действия двух девушек возраста 21 и 25 лет, одна из которых на допросе призналась в содеянном.

По данным газеты Jutarnji list со ссылкой на полицию, мотивом поступка стала месть сербам из близлежащего маленького села Бргуд.

"Испытываю негодование к сербам еще со времен Отечественной войны (1991-1995 гг. — ред.). Тогда был подожжен мой дом. Моя семья осталась без всего, — сказала молодая пироманка полицейским, объяснив им причину своей мести, из-за чего был причинен большой материальный ущерб, а жители Бргуда, где проживает в основном сербское население, с тех пор находятся в страхе", — пишет газета.

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Эксперт оценил профессиональные действия пожарных в Ростове-на-Дону
По информации местных жителей, в этой деревне постоянно живут 15 человек, единственный источник дохода которых сельхозугодия и домашние животные, а огонь сейчас беспощадно уничтожает плодородные земли.

За угрозу жизни и имуществу поджигательницам грозит пять лет тюрьмы.

Хотели посмотреть на пожар вблизи

Ущерб от лесных пожаров в России составит более 9 миллиардов рублей
© РИА Новости / Валерий Мельников
Ущерб от лесных пожаров в России составит более 9 миллиардов рублей
Большое недоумение вызвали у общественности действия двух 17-летних подростков, для которых судом приморского Шибеника назначен одномесячный предварительный арест. Двое подозреваемых в минувший понедельник спровоцировали огромный пожар близ населенного пункта Радучич.

По данным следователей, двое юношей с компанией еще из пяти человек наблюдали с расстояния в пять километров тушение одного лесного пожара. Один из них в определенный момент сказал приятелю о том, "как хорошо смотреть на пожар вживую" и предложил тому поджечь зажигалкой сухой куст и траву.

Пожарная машина на Украине. Архивное фото
© РИА Новости
В Житомирской области локализовали пожар в Полесском заповеднике
В результате огонь быстро вышел из-под контроля, начал распространяться с огромной скоростью, а друзья сбежали с места происшествия на велосипедах. Пожар пошел по направлению к Национальному парку Крка, месту археологических раскопок Бурнум, железной и автодороге Книн — Кистане.

Пожарным с использованием авиации удалось предотвратить распространение огня, только когда уже выгорела территория около 150 гектаров.

Медицинские случаи

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Читу окутал дым от пожаров в Иркутской области
В ряде случаев действия поджигателей вызваны психическими отклонениями. Полиция того же Шибеника сообщила в среду о задержании в этом районе трех человек.

В ночь на вторник полицейские задержали 22-летнего мужчину, который близ населенного пункта Подумци зажженной сигаретой пытался поджечь сухую траву. Нарушитель хотел сбежать от стражей правопорядка на личном автомобиле, но спустя несколько минут был обнаружен неподалеку сидящим за рулем этой машины с погашенными фарами. Подозреваемый арестован.

Лесные пожары в Хорватии. Архивное фото
© REUTERS / Antonio Bronic
ВВС Хорватии направили спецсамолеты на тушение пожаров в пригороде Задара
Еще один злоумышленник, 28-летний мужчина, в период с 11 по 22 августа семь раз пытался вызвать пожар в районе города Книн, поджигая сухую траву, кустарник и камыши. Материальный ущерб не был причинен благодаря быстрой реакции пожарных. Было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и теперь им занимаются органы соцобеспечения.

Еще одной нарушительницей стала 75-летняя женщина, которая во вторник вечером в местечке Бискупия неподалеку от Книна жгла на открытом пространстве одежду. Пожар, который она спровоцировала, распространился по району и примерно через час был потушен. Поскольку не был причинен материальный ущерб, на женщину было заведено дело об административном правонарушении.

Награда пожарным

Крупный лесной пожар на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС Украины
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В Луганской области Украины горит около 100 гектаров леса
В условиях непрекращающейся борьбы с огнем встает вопрос о премировании пожарных и оплаты их сверхурочной работы. В то время как обычные люди лично, через социальные сети и в комментариях к материалам СМИ выражают благодарность борцам с огнем, официальные лица не спешат принимать решения о поощрениях.

На данный момент известно о планах правительства наградить лишь пилотов противопожарной авиации и авиатехников, всего порядка 100 человек, дополнительной единовременной выплатой примерно в 670 евро. С 1 июня хорватская специализированная авиация (два вертолета Ми-8МТВ, шесть самолетов Air Tractor AT-802, шесть самолетов Canadair CL-415) участвовала в тушении 264 пожаров, а в последние 24 дня вылеты осуществляются безостановочно.

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